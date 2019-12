Fin de série pour Nainggolan et Cagliari, Trossard passeur avec Brighton

Cagliari, avec Radja Nainggolan aligné toute la rencontre, a été battu 1-2 par la Lazio, toujours privée de Jordan Lukaku, blessé au genou, dans le dernier match de la 16e journée du championnat d’Italie de football, lundi. En Angleterre, Brighton, avec Leandro Trossard passeur décisif, et Crystal Palace, où Christian Benteke a tiré sur le poteau, se sont neutralisés 1-1 en clôture de la 17e journée.

Les deux équipes les plus en forme du championnat d’Italie s’affrontaient pour terminer la 16e journée : Cagliari n’avait plus perdu depuis le 1er septembre tandis que la Lazio, invaincue depuis le 25 septembre et qui a enchaîné sept victoires consécutives, pouvait revenir à 3 points du duo de tête formé par la Juventus et l’Inter.

Cagliari a rapidement trouvé l’ouverture grâce à une volée de Simeone suite à une remise de la tête de Joao Pedro (8e).

Nainggolan s’est montré menaçant à la 11e en tirant des 20 mètres sans trouver le cadre. Juste avant la pause, le 'Ninja', parti en contre, s’est joué d’Acerbi et a tiré du gauche, le gardien Strakosha a brillamment dévié (44e).

Alors que la Lazio se montrait plus dangereuse en seconde période, Nainggolan a servi un excellent ballon à Simeone, que l’Argentin n’a pu concrétiser (73e).

La Lazio a renversé la situation en toute fin de rencontre. Les Romains ont égalisé grâce à une reprise du droit de Luis Alberto (90e+2). Sur la dernière action du match, Jony a centré de la gauche, Caicedo a propulsé de la tête le ballon au fond des filets (90e+8).

La Lazio, qui porte à 11 rencontres son brevet d’invincibilité, est troisième avec 36 points, 3 de moins que la Juventus et l’Inter.

Cagliari, dont la série s’arrête à 13 matchs sans défaite, pointe en cinquième position (29 points), derrière la Roma (32).

En Angleterre, Crystal Palace et Brighton se sont quittés sur un partage 1-1. Crystal Palace alignait Christian Benteke en pointe. Le Diable Rouge a joué de malchance à la 50e minute lorsque sa tentative a échoué sur le poteau (50e).

Leandro Trossard est à la base du but de Brighton. Le Diable Rouge a centré en un temps de la droite, Gross a légèrement dévié le ballon, qui est arrivé à Maupay, lequel a fusillé Guaita (55e).

Crystal Palace a réagi via Benteke, dont Mathew Ryan a repoussé la tête (73e). L’ancien gardien de Bruges n’a rien pu faire ensuite face à la frappe du gauche de Zaha, qui a terminé sa course dans la lucarne (76e).

Trossard a quitté la pelouse à la 84e minute, remplacé par Alzate.

Crystal Palace, 23 points, est neuvième de la Premier League. Avec 3 points de moins, Brigthon pointe en 13e position.