Fin de saison pour Adnan Januzaj, blessé à la cuisse

Mauvaise nouvelle pour Adnan Januzaj. Sorti blessé après une mi-temps contre l'Espanyol jeudi soir, l'ailier de la Real Sociedad ne rejouera plus cette saison. Il a été victime d'une déchirure à la cuisse droite et le club basque ne veut prendre aucun risque concernant les cinq derniers matchs à jouer. Voilà qui vient marquer un coup d'arrêt pour le joueur, qui avait marqué son dernier but à la fin du mois de juin contre Getafe, signant par là l'une de ses meilleures prestations de la saison. C'est également un coup dur pour le club, qui vient de signer un triste bilan de 1 sur 15 après avoir lutté pour la qualification en Ligue des champions. Januzaj boucle son exercice 2019-2020 avec 7 buts et 4 assists toutes compétitions confondues, après avoir disputé 39% du temps de jeu possible.