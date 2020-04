Fin de saison actée en Ligue 1, le PSG champion de France

Le conseil d'administration de la Ligue française de football (LFP) a acté jeudi l'arrêt des championnats professionnels. Le Paris-Saint-Germain est donc champion de France. C'est le 3ème titre consécutif pour le Diable Rouge, Thomas Meunier qui évolue au PSG depuis 2016.

La LFP a décidé d'arrêter les championnats de Ligue 1 et Ligue 2 en France, figeant les classements à l'issue de la 28ème journée de compétition. Une compétition arrêtée à la mi-mars en raison de la crise du coronavirus. Au niveau des autres verdicts, Amiens, 19ème et Toulouse, 20ème sont relégués. Dans le sens inverse, Lorient, 1er et Lens, 2ème de Ligue 2 rejoignent l'élite du football français. Une bonne nouvelle pour le club nordiste de Guillaume Gillet. Le joueur belge qui a évolué à Nantes lors de la saison 2016-2017 retrouve donc la Ligue 1 avec les Sang et Or.

Autre conséquence... L'Olympique Lyonnais ne jouerait pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Le classement ne serait cependant pas figé dans son intégralité. "Ce qui signifierait - dans le cas où les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue n'auraient pas lieu - que Reims (5ème) et Nice (6ème) accompagneraient Lille (4ème) en Ligue Europa, Marseille (2ème) et Rennes (3ème) disputant la Ligue des champions. Lyon (7ème) ne serait pas qualifié pour une Coupe d'Europe", avait détaillé l'Equipe dans la journée.

Les Lyonnais seraient privés, en l'état, d'une qualification européenne pour la première fois depuis plus de vingt ans, selon le "classement final" dévoilé par la LFP en conférence de presse téléphonique.