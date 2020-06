Festival offensif de Newcastle, pire attaque du championnat avant sa victoire contre Sheffield (vidéo)

Avec ces deux équipes qui défendent mieux qu'elles n'attaquent, on ne s'attendait pas, pour notre épisode 8 de la reprise en Angleterre, à un festival de joyeusetés offensives. En résumé, Newcastle, pire attaque de la League, accueillait Sheffield, 2e meilleure défense. Mais une promesse est une promesse alors on s'y est intéressé de près quand même. Sheffield, avec l'ancien Genkois Berge toujours titulaire, n'en finit plus de regarder vers le haut. En cas de victoire, l'équipe surprise de la saison pouvait tout simplement s'installer dans le top 5! De quoi donc pimenter notre début d'après-midi. Mais l'entrée est restée fade. Rien, ou presque, à signaler dans la première mi-temps. Avec cette impression de voir deux blocs très compacts face à face. Deux pierres solides qui se cognent. Et l'étincelle ne vient pas toujours tout de suite. Surtout pas par Joelinton qui a la grosse occasion au bout de son face à face mais semble ne pas vouloir vraiment marquer. 0-0 au repos. On ne va pas vous mentir, la sieste digestive n'était pas très très loin. Le sixième score vierge à la pause en 9 matchs de reprise sonne comme une confirmation: il va encore falloir un peu de temps pour retrouver toute l'attractivité de l'intensité d'un match de Premier League.

kick and rush and couac Le foot anglais a bien changé ces dernières années. Il s'est internationalisé. La technique y a pris une part de plus en plus importante. Mais ça n'empêche pas un bon vieux long "coup de botte" en avant d'être efficace. On balance et on voit ce qui se passe. Newcastle, regroupé dans son rectangle, tente sa chance au jeu du kick and rush et...bingo! Le défenseur de Sheffield, John Egan, se loupe et dans un réflexe, accroche du bras Joelinton qui semblait profiter de l'aubaine. Deuxième jaune et exclusion. Et les cadeaux défilent, dans la défense de Sheffield. Sur un centre, le gaucher Stevens veut dégager du droit et passe à côté du ballon. Saint-Maximin en profite un max: 1-0. - | #NEWSHU



Le match tourne en quelques minutes seulement pour Sheffield. Exclusion et grosse erreur défensive. Saint-Maximin en profite pour planter son e but de la saison pic.twitter.com/rR8Bs4AAYl — VOOsport (@VOOsport) June 21, 2020