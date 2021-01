Festival de la mauvaise foi: Klopp sur les traces de Mourinho

Le coach allemand peut aussi montrer une once de mauvaise foi et d'agacement. Il l'a prouvé lundi soir après la défaite des Reds à domicile face à Southampton (0-1). Liverpool aurait dû bénéficier d'un coup de réparation suite à une faute sur Sadio Mané. Mais l'arbitre en a décidé autrement. Ce qui a fait sortir Klopp de ses gongs.

A choisir, de nombreux observateurs préféreraient passer une soirée avec Jurgen Klopp plutôt qu'avec José Mourinho . Si les deux hommes dégagent un incroyable charisme, l'Allemand est de nature plus marrante et souriante que le Portugais.

Klopp fait du "Mourinho" pur jus

Lors de la conférence de presse il a critiqué l'arbitrage. Et puis il est allé voir dans l'assiette de Manchester United, actuel co-leader de la Premier League à égalité de points avec Liverpool, mais Manu compte un match de moins: "J'ai entendu dire que Manchester United avait eu plus de penalties en deux ans que moi en cinq and et demi. Je ne sais pas si c'est de ma faute. Je ne comprends pas comment cela peut arriver".

Une sortie médiatique, empreinte de mauvaise foi, du Mourinho pur jus. Le coach de Tottenham avait déjà pointé le nombre de penalties accordé à Manchester United cette saison. En insistant sur le nombre de coup de réparation transformés par le Red Devil portugais, Bruno Fernandes.

Reste à voir si l'élève Klopp réussira un jour à dépasser le maître Mourinho.