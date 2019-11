Festival de beaux buts lors de l'ouverture de la Coupe du monde de beach soccer

Festival de beaux goals lors de la première journée de la Coupe du Monde de Beach Soccer - © Tous droits réservés

Festival de beaux goal lors de la première journée de la Coupe du Monde de Beach Soccer - Coupe... La Coupe du monde de beach soccer de la FIFA a débuté jeudi au Paraguay et, le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs n'ont pas attendu longtemps pour nous sortir quelques bijoux. Dans le groupe B, l'Italie, quatrième lors de la dernière édition, n'a fait qu'une bouchée de Tahiti, pourtant finaliste en 2017 aux Bahamas, sur le score de 12-4 avec notamment un quintuplé de Gori et un quadruplé de Zurlo. Dans le groupe A, la Suisse a souffert pour écarter les Etats-Unis (8-6). La rencontre a également été marquée par quelques jolis buts donc ceux du joueur helvétique Glenn Hodel en première période et d'Oscar Perez côté américain.