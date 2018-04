Fenerbahce s'impose, quatre équipes en 3 points à quatre journées de la fin en Turquie

Le sprint final pour le titre dans le championnat de Turquie s'annonce intense et passionnant. Après la victoire de Fenerbahce contre Antalyaspor (4-1) lundi lors du dernier match de la 30e journée, quatre équipes, toutes stambouliotes, se tiennent en trois petites unités dans le haut du classement alors qu'il ne reste que quatre journées à disputer.

Le 'Fener', vainqueur 4-1 grâce à des buts de Chahechouhe (14e), Soldado (20e), Giuliano (62e) et Valbuena (90e) est l'équipe la moins bien placée avec 60 points. Le Basaksehir Istanbul, bourreau du Club de Bruges au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, occupe la troisième place avec 62 unités. Le club, vice-champion en titre, est à égalité de points avec Besiktas.

En tête, Galatasaray compte 63 points et possède donc une marge d'une petite unité sur ses deux plus proches poursuivants. Le 'Gala', 4e en 2017 et club le plus titré en Turquie avec 20 sacres, aimerait succéder au Besiktas, double champion en titre.

Le Besiktas et le Galatasaray s'affronteront d'ailleurs dimanche dans un derby qui s'annonce tout aussi électrique que décisif.