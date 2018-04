"Fellaini m'a aiguillé", raconte l'acteur principal de la série "Champion" de la RTBF

"C’est l’histoire de Soulymane Romeyda qui est le Diego Maradona belge. Cela veut dire qu’ Eden Hazard et Kevin De Bruyne peuvent aller se rhabiller. Notre personnage, il est mieux, c’est un mec qui a joué dans les plus grands clubs au monde, dans les plus grands championnats, en Espagne, en Angleterre. C’est un Belge, un ket de Bruxelles qui a réussi, qui a marqué l’histoire du football et il revient terminer sa carrière en Belgique. Il a 33 ans, il vient finir en Belgique. Le problème, c’est que c’est un ket de Schaerbeek qui se retrouve très vite exposé : l’alcool, les femmes, la folie, trop d’argent. Trop de tout. Et il revient dans un pays trop petit", résume Zeguendi.

Avec les conseils de Mister Fellaini

Marouane Fellaini a livré de précieux conseils à Mourade Zeguendi et à son équipe - © PAUL ELLIS - AFP

Afin de coller le plus parfaitement possible à ce rôle de footballeur, l'acteur s'est inspiré des nombreux conseils donnés par des sportifs professionnels et notamment par un certain... Marouane Fellaini. "J’ai des potes, je ne vais pas dire des noms. Il y en a un qui est très grand, qui a une coupe afro et qui joue pour Manchester (ndlr : Marouane Fellaini donc). J’ai des amis qui sont footballeurs professionnels. Grâce à mon métier, aux films que j’ai faits,… On se connait un peu dans le show-bizz. Du coup, on leur a posé pas mal de questions. On a parlé avec eux, ils nous ont aiguillés dans certaines directions. Donc, c’est là où je pense que c’est très crédible."

Cette crédibilité tend même à plonger aux fins fonds de la vie privée de ces footballeurs. Le quotidien de ces sportifs a ainsi été analysé de très près. "En fait le quotidien de ces mecs-là, ils passent la plupart de leur temps dans leur maison. C’est pour cela qu’ils ont des grosses baraques avec tout ce qu’il faut. Ils ne peuvent pas aller chercher un pain français, c’est des vraies stars. Et en plus, ils doivent faire gaffe. Ils ne peuvent pas se blesser, ne peuvent pas ci, ne peuvent pas ça. Donc, ils passent leur temps dans leur petit milieu, en faisant des fêtes dans leur maison, en jouant à la PlayStation,… C’est pour ça que la villa est très présente par exemple."