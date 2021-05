Fellaini en joker, Saelemaekers la surprise : voici les 26 Diables Rouges que vous sélectionnez pour l’Euro

Roberto Martinez annoncera sa sélection de 26 joueurs pour l'Euro lundi midi. Toute la semaine, le site rtbf.be/sport vous a proposé de vous mettre dans le costume du Catalan et de constituer votre noyau pour briller lors de la compétition estivale. Plusieurs tendances se dégagent... certaines plus surprenantes que d'autres.

18 joueurs font l'objet d'un consensus dans vos votes. Il s'agit, dans l'ordre de vos voix de préférence, de : Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Toby Alderweireld, Dries Mertens, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Jason Denayer, Timothy Castagne, Leander Dendoncker, Michy Batshuayi, Leandro Trossard et Jérémy Doku. Malgré sa blessure, Axel Witsel récolte 91% des suffrages, la récente déclaration de Martinez à son sujet ayant probablement joué son rôle dans votre choix. Six joueurs ont récolté moins de 80% des votes mais passent tout de même le cut. Il s'agit de Dedryck Boyata, Dennis Praet, Thomas Vermaelen et Christian Benteke. Mais les deux surprises du chef sont Marouane Fellaini et Alexis Saelemaekers. Le médian de Shandong récolte 47% des voix alors que l'ailier du Milan AC en récolte 45%. Des chiffres inférieures à la moyenne mais qui suffisent tout de même pour figurer dans le groupe, d'après vos votes.

Voici votre sélection, triée par secteurs de jeu :

Gardiens : Courtois, Mignolet, Casteels.

Défenseurs : Alderweireld, Vertonghen, Denayer, Boyata, Vermaelen.

Ailiers : Castagne, Meunier, Thorgan Hazard, Saelemaekers.

Milieux : Dendoncker, Tielemans, De Bruyne, Fellaini, Praet, Witsel.

Soutiens d'attaque : Eden Hazard, Trossard, Doku, Mertens, Carrasco.

Attaquants : Lukaku, Batshuayi, Benteke.