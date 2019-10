Fellaini buteur et vainqueur face à Dembele en Chine

Le Shandong Luneng de Marouane Fellaini est sorti vainqueur du duel avec le Guangzhou R & F de Mousa Dembele samedi à l’occasion de la 26e journée de Chinese Super League. Fellaini a joué les premiers rôles dans cette rencontre en s’offrant un but et un assist.

Alors que son équipe menait 0-1, l’ancien standardman a servi le Brésilien Roger Krug Guedes en retrait pour le but du 0-2 (45e+3). En deuxième période, il a profité d’une remise de la tête de l’ancien international italien Graziano Pellè pour reprendre le ballon au vol dans le petit rectangle et s’offrir un douzième but depuis son arrivée en Chine.

Fellaini et Dembele ont disputé toute la rencontre.

Au classement, Shandong Luneng est 4e mais pointe à 14 points de la 3e place. Le Guangzhou R & F de Dembele est bien plus loin à la 11e place.