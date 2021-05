Felice Mazzu prolonge à l’Union : "Je suis très heureux et surtout impatient de vous revoir au stade"

Felice Mazzu a prolongé son contrat avec l’Union Saint Gilloise. Le coach vient de l’annonce sur les différents réseaux sociaux du club.

Après avoir remporté le titre en D1B cette saison avec l’Union, Felice Mazzu a décidé de prolonger l’aventure. Le coach l’a annoncé notamment via Twitter. C’est donc la stabilité que le club et le coach ont choisie pour le retour du club en D1A. Il ne reste plus maintenant qu'à construire une équipe capable de rivaliser avec les autres clubs.

"A tous les Unionistes, je voulais vous dire que je prolonge l’aventure à l’Union. Vous êtes les premiers à le savoir. Je suis très content et très heureux et surtout impatient de vous revoir au stade", a déclaré Mazzu.