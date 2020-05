Felice Mazzu en route vers l'Union Saint-Gilloise ?

L’Union Saint-Gilloise était restée vague : lors de l’annonce du départ de son entraîneur Thomas Christiansen, le nom de son successeur n’avait pas été évoqué. Mais moins de 24 heures plus tard, un nom circule avec de plus en plus d’insistance : celui de Felice Mazzu. Nos collègues de la DH annoncent même une signature imminente de l’ancien coach de Charleroi et de Genk, sans emploi depuis son limogeage du club limbourgeois à l’automne.

Invité récemment dans l’émission Complètement Foot, Felice Mazzu avait réfuté les rumeurs qui l’envoyaient déjà sur le banc du Standard, et expliqué qu’il n’avait alors reçu aucune proposition concrète malgré des contacts avec plusieurs clubs. En quelques jours, la situation semble avoir changé.

A l’Union, Felice Mazzu (54 ans) embarquerait dans un projet ambitieux, avec des objectifs de montée de D1B en D1A. Un petit clin d’œil du destin puisque le Carolo a déjà connu les joies d’un titre et d’une montée avec un club bruxellois : il avait emmené le White Star Woluwé de la D3 à la D2 en 2011...