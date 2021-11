Felice Mazzu après la défaite de l'Union : "on a des moments sur le terrain où on est trop relax"

Felice Mazzu avait prévenu avant la rencontre : cette équipe d'OHL ne méritait pas son piètre classement en Pro League et constituait un véritable danger en se déplaçant au Parc Duden. 90 minutes plus tard, le constat est là. Les Unionistes se sont faits rouler par le plan tactique mis en place par Marc Brys et ont concédé leur quatrième défaite de la saison en championnat. "On ne peut pas gagner un match avec les buts qu'on donne," a analysé Felice Mazzu au micro de la Pro League. "Louvain mérite sa victoire bien évidemment, par rapport à leur organisation. On frappe quatorze fois au but et on a deux frappes cadrées. Louvain a été beaucoup plus effiace. Si on tient compte des statistiques, je ne peux pas dire qu'il n'y avait pas d'intensité, mais il n'y a pas eu cette réussite devant le but. Cette défaite doit servir de remise en question. On a des moments où on tombe dans le fait d'être trop relax sur le terrain, on le voit car on leur offre deux buts."

L'entraîneur saint-gillois concède qu'il devra peut-être revoir ses vues tactiques, afin d'éviter que son équipe ne soit portée par son excès d'enthousiasme. "On va peut-être devoir trouver un petit équilibre en plus, mais notre folie, c'est ce qui fait notre force. La moindre erreur est payée cash. Le fait de jouer contre des blocs bas va devoir nous obliger à nous réinventer. Aujourd'hui, nous sommes trop souvent passés par l'axe alors qu'il aurait fallu mieux profiter des flancs. C'est un élément à travailler."