Federico Balzaretti : "Est-ce que les Diables Rouges peuvent gagner l’Euro ? Bien sûr, ils ont un talent énorme"

Les Diables Rouges participeront à la phase finale de l’Euro, en juin prochain. L’occasion pour Pascal Scimè d’évoquer notre équipe nationale avec Federico Balzaretti, ancien défenseur international italien de 39 ans. Il a notamment été finaliste de l’Euro 2012 et ex-joueur de la Juventus, de l’AS Rome, de Palerme ou encore du Torino. Il est désormais devenu consultant en Italie et en France.

Pascal Scimè lui a notamment posé la question sur les chances de victoire finale de la Belgique à l’Euro. Sa réponse est claire : "Oui bien sûr, parce qu’ils ont un talent énorme. C’est une équipe nationale qui a travaillé avec des jeunes de manière incroyable. Cela fait plusieurs années que c’est une équipe qui est dans les favoris au mondial, à l’Euro. Il y a aussi des joueurs très jeunes et il y a une génération très forte qui arrive. Ça veut dire qu’ils sont en train de bien travailler, et ça, félicitations, parce que ce n’est pas facile. Il y a des tops joueurs qui ont déjà l’habitude de jouer ces types de matchs," a expliqué l’ancien joueur italien.

Eden Hazard connaît depuis quelques mois des moments plus compliqués avec des blessures qui l’empêchent d’être stable dans son club et avec les Diables. "Ça dépend de son état de forme parce que, sur la qualité du joueur, personne ne peut rien dire. Mais c’est vrai que c’est une compétition qui se joue dans deux mois, donc il faut être là à 100%. L’entraîneur verra s’il est dans un état de forme où il peut très bien performer," a déclaré l'ancien finaliste de l'Euro 2012.

Depuis quelques jours, l'éventualité d'une liste de 23 à 26 joueurs pour l’Euro est envisagée. Cela pourrait aider à soulager une éventuelle absence d’Eden Hazard, selon Federico Balzaretti : "Après s'il y a 26 joueurs sur la liste, il y aura plus de place et donc l’entraîneur aura plus facile de faire des choix."

Les Diables Rouges commenceront la phase finale de l'Euro le 12 juin prochain face à la Russie.