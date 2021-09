FC Bruges – PSG : ils étaient venus pour Leo Messi, ils ont vu Charles De Ketelaere

Le monde du football avait les yeux rivés sur Bruges mercredi soir. Annoncé depuis plusieurs jours, la première représentation de Leo Messi en Belgique était scrutée par plus de 200 pays dans le monde. Mais le feu d’artifice pressenti n’a jamais eu lieu, eu égard à la faiblesse d’un milieu de terrain parisien étonnamment apathique et d’un trio M-N-M mi-effacé, mi-déconnecté. L’histoire aurait pu être différente si le sextuple Ballon d’or n’avait pas trouvé le cadre de Simon Mignolet. Mais il est progressivement rentré dans le rang dans la suite de son match.

Si un joueur a bel et bien illuminé ce stade Jan Breydel "qui a mal vieilli" (dixit un confrère français), c’est Charles De Ketelaere. Car si entre Français et Belges tout le monde n’avait pas vu le même match, tous se sont mis d’accord : ce numéro 90 flanqué à la pointe de l’attaque brugeoise a quelque chose en plus que les autres. Omar Da Fonseca, esthète dans l’âme et consultant sur le match mercredi soir, était conquis au moment de replier son micro à l’issue du match. "L’attaquant de pointe, là, il est très bon. J’ai vu chez lui beaucoup de justesse technique et il a bien répondu présent dans le duel. J’ai aussi bien aimé le petit flanc gauche (NDLR : Noa Lang). J’adore les joueurs qui aiment le risque, parce que moi le football, c’est exactement ça. Mais cet attaquant, le 90, je l’avais vu jouer le week-end dernier et je l’avais déjà trouvé bon. Et il est jeune en plus, non ?".