FC Barcelone : les 10 mesures fortes prises par Xavi pour ramener la discipline au Barça

Xavi est de retour au FC Barcelone ! Le nouveau coach des Blaugranas a commencé un sacré chantier et veut à tout prix remettre le club qui a fait sa légende sur les bons rails. Jeune entraîneur, il tient à tout prix à se faire respecter et pour cela il a rapidement posé les jalons de ce que devrait être le Barça sous son égide. L’ancien joueur a établi dix règles fondamentales, relativement basiques, qui relèvent de la bonne conduite et qui devraient être les piliers de la reconstruction barcelonaise.

La presse espagnole a révélé le contenu de ce nouveau règlement. Avec le retour au premier plan d’anciens principes appliqués dans le club, qui se sont perdus dans la mauvaise passe de l’institution catalane ces dernières années.