FC Barcelone : Ansu Fati enfin de retour à l’entraînement collectif, neuf mois plus tard

Il ne devait être absent "que" quatre mois, cela a finalement duré près de dix mois ! Ansu Fati est de retour à l’entraînement collectif avec le FC Barcelone. Une très bonne nouvelle pour le joueur de 18 ans.

C’était au début du mois de novembre 2020, lors d’une rencontre entre le Barça et le Betis Séville. Le diagnostic tombe rapidement, Fati souffre d’une rupture du ménisque interne du genou gauche. Opéré quelques jours plus tard, on lui prévoyait alors quatre mois d’indisponibilité. Mais le joueur n’était pas rétabli et a dû prendre son mal en patience, ce qui lui a fait rater l’Euro 2020, alors qu’il aurait probablement été sélectionné avec l’Espagne pour son tout premier grand tournoi.

Avant de se blesser, le jeune attaquant affichait le joli bilan de 4 buts, 1 assist en 7 matches de Liga. Il pourrait être essentiel dans le groupe de Ronald Koeman, orphelin de Lionel Messi, faut-il encore le rappeler.