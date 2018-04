Les 2 groupes "ultras" (Wolf Side et Green Boys) qui existaient déjà avant la disparition de l'ancienne RAAL sont restés organisés et n'ont pas attendu très longtemps pour remettre la toute grosse ambiance dans les tribunes. Tifos, chants, fumigènes, et jusqu'à 2300 personnes pour le match à domicile contre Mons: ce n'est pas tous les jours que cela arrive dans un club de "5e division". La ferveur ne s'est tout simplement jamais éteinte chez les fans: "Mon sang n'est pas rouge: il est vert. Je supporte la RAAL depuis plus de 30 ans. C'est inexplicable. Jusqu'à ma mort je serai vert et blanc, c'est simple: moi je veux être enterré avec la bâche de mon groupe" lâche Emmanuel , membre emblématique du Wolf Side. "Mais on est mal vus. J'ai travaillé à Bruxelles : quand je parlais de La Louvière aux collègues, pour eux c'était chômage, drogue, CPAS, immigration... Mais justement: grâce au foot, on peut donner une autre image de notre ville. Et au stade, on ne fait pas de distinction : dans la tribune on a des avocats, des chômeurs, des noirs, des blancs, plein de monde. Mais on est tous là pour la même chose: le club. A 100% derrière le club."

Il faut dire que la (nouvelle) RAAL se déplace avec des centaines de supporters (plus de 400 en moyenne). Situation atypique, dans cette division inférieure. La renaissance du club en début de saison, sous cette appellation et avec un nouveau projet, a rassemblé une meute qui s'était un peu "éteinte" avec la disparition de l'équipe gagnante de la Coupe de Belgique 2003.

La réputation des supporters louviérois et les craintes d'éventuels incidents ayant poussé les autorités et le club de Spy à déplacer la rencontre, la question semble claire : les supporters des Loups font-ils peur aux autres clubs de Division 3 Amateurs ?

Foot-fête

Faut-il avoir peur des Loups ? - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Cette année, l'entrée au stade du Tivoli pour les matches à domicile était gratuite pour les femmes et les enfants. Le succès a appelé le succès. Les sponsors sont aussi montés dans le bateau vert. Et le projet sportif a permis aux fans de se réjouir.

"La ferveur des supporters, leurs chants, franchement on ne s'y attendait pas. Il y a beaucoup de clubs de D1 qui n'ont pas ce genre de supporters !" précise Pierre Parmentier, préparateur physique du club. "Ils nous boostent. C'est un vrai jeu de couleurs, entre les fumigènes, les drapeaux, les mains qui s'agitent... De notre tribune c'est magnifique ! Un supporter neutre peut décider de s'installer en tribune d'honneur et profiter de cette vue, ou alors aller s'installer à côté des ultras pour vibrer avec eux. Un tiers de nos supporters sont des femmes et des enfants et ça ne pose aucun problème. Ils sont chaud en voix mais il n'y a aucun risque. C'est du foot-fête, familial."

Mais le club et les supporters ne le nient pas: il y a eu des incidents. Lors du déplacement chez les Francs Borains notamment. "Mais beaucoup de choses ont été exagérées, extrapolées. On parle beaucoup moins des actions positives organisées par ces groupes. Et puis dans certains stades où nous sommes allés, les supporters n'étaient même pas divisés: ils ont fait la fête ensemble avec le public adverse. A Binche, à Couvin-Mariembourg, à Manage... Il n'y a eu aucun acte de violence, tout se passait dans la voix. Il y a eu des matches un peu plus chaud, oui, là où il y avait plus de policiers, et plus de provocations", complète Pierre Parmentier.

"C'est le problème de la ferveur: il faut connaître ses limites" explique Nicolas, l'un des responsable des Green Boys. "On essaie de maintenir tout le monde. Il y a beaucoup de personnes au stade, des gens qui ne venaient pas nécessairement avant. On essaie de faire en sorte que tout se passe bien et c'est le cas dans l'ensemble. Oui, il y a quelques débordements, quelques petits couacs, mais on tente d'y remédier par la discussion et je dois avouer que ça se passe bien."