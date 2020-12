Faris Haroun: " J'espère que Leko va rester!" - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Faris Haroun: " J'espère que Leko va rester!" - 27/12/2020 Depuis cette semaine, des rumeurs persistantes envoient Ivan Leko en Chine. Le coach croate a confirmé qu'il y avait de l'intérêt et n'a pas éteint l'incendie en laissant la porte ouverte à un départ. Son équipe était légèrement dans le creux mais a su relever la tête pour terminer 2020 par deux victoires. Le capitaine anversois Faris Haroun a profité du succès contre le Sporting de Charleroi (2-1) pour donner son avis sur la situation. "Moi aussi je l'ai lu. Tant qu'il est avec nous, j'espère qu'il reste. Après, chacun doit avoir ses propres objectifs et ses propres raisons..." Pour le milieu de terrain, ce n'est pas le moment de perdre un entraineur qui a su donner une nouvelle orientation au Great Old depuis son arrivée. "La dynamique est très bonne. On a passé les tours de l'Europe, on est à la 4e place. C'était des objectifs qu'on s'était fixé en début de saison. On voit que le jeu est très bon. J'espère qu'il va rester pour nous." "Quand on voit la semaine passée comme on a joué, avec toute la pression qu'il y avait sur ses épaules. Quand on voit aujourd'hui, la réponse qu'on a donné; on voit qu'il y a une équipe sur le terrain. C'est le signal le plus important qu'il voulait avoir." Le groupe anversois a envoyé un message fort par son implication sur les deux dernières journées. Ivan Leko va désormais devoir se positionner.