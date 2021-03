Faris Haroun après la victoire contre le FC Bruges : "on leur fera encore très mal en PO1"

Faris Haroun était un joueur heureux à l'issue de la victoire de l'Antwerp au FC Bruges (0-2). Pour la première fois en 32 ans, le matricule 1 s'est imposé au Stade Jan Breydel. Le milieu est d'abord revenu sur l'adaptation tactique. Sans Mbokani, Frank Vercauteren a renforcé son milieu de terrain en alignant d'entrée Martin Hongla, Birger Verstraete et Haroun. "C’était la première fois qu’on jouait en triangle, l’entraîneur voulait renforcer le milieu de terrain parce qu’on savait que c’était de là que venait le danger. On a dû courir, on a dû compenser, mais quand on rentre à la maison avec les trois points ça fait du bien."

Le joueur est revenu sur l'approche tactique du match, à base d'organisation. L'Antwerp a finalement fait mal aux Brugeois sur un long ballon et sur un penalty. "On avait un plan. On savait que c’est très compliqué de venir et de faire le jeu ici en ayant 70% de possession. A part des longs ballons, on les a vraiment maîtrisés de la première à la dernière minute. Il n’y a pas eu de vagues où on se sentait en difficulté. Les trois points sont amplement mérités."

Haroun reconnaît la supériorité de l'adversaire du jour sur l'ensemble de la saison, mais pointe le fait que l'Antwerp en est manifestement devenu son poil à gratter. "On sait que le FC Bruges est la meilleure équipe en Belgique. On voulait montrer qu’on est pas là pour faire du tourisme. On a montré qu’on peut leur faire mal. En Coupe, on leur a fait mal, aujourd’hui aussi. En PO1, on leur fera sûrement encore très mal. On ne fait pas attention au classement. On veut être mathématiquement le plus tôt possible dans les PO1. Avec cette victoire, on a fait un grand pas."