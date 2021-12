Facebook Live La Tribune – Swann Borsellino : "Il n’y a pas une équipe qui est plus dépendante d’un joueur que le PSG l’est de Mbappé actuellement"

Comme tous les lundis nous avons préfacé La Tribune dans le Facebook Live RTBF Sport. C’est Swann Borsellino qui était invité cette semaine et qui a répondu à vos nombreuses questions ! La Pro League, le niveau des clubs belges en Coupes d’Europe, le tirage au sort catastrophique des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les bagarres lors d’Antwerp – Standard et un peu de Ligue 1, évidemment !

Une question nous a particulièrement intéressés : qui de Karim Benzema avec le Real ou Kylian Mbappé avec le PSG exerce la plus grosse influence sur son équipe ? Rappelons que les deux clubs s’affronteront en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Pas d’hésitation pour notre consultant : "Dans le monde, personne n’a plus d’influence sur son équipe que Kylian Mbappé sur le PSG. C’est autant un compliment pour Kylian Mbappé qu’une critique pour le Paris Saint- Germain. Encore ce dimanche contre Monaco, et ce n’est que la continuité de ce qu’il se passe depuis le début de la saison. Kylian Mbappé sauve le PSG d’un match nul ou d’une défaite. C’est arrivé contre Monaco, Lens et quasiment à chaque match de Ligue 1. En Ligue des Champions, Lionel Messi s’est un petit peu mis au diapason de Mbappé. Mais aujourd’hui il n’y a pas une équipe qui est plus dépendante d’un joueur que le PSG l’est de Mbappé. Il n’est pas très costaud, mais chaque semaine il porte le PSG sur ses épaules en intégralité. Et si aujourd’hui le PSG a autant de points d’avance sur l’OM, c’est à 99,99% grâce à Kylian Mbappé."

Cela n’enlève rien à l’importance de Karim Benzema au sein de l’effectif madrilène : "Karim Benzema a une importance cruciale au Real. Il porte cette équipe-là sur son dos. On s’est demandé quand Cristiano Ronaldo est parti s’il serait le leader de cette équipe-là et il l’est. Sur le terrain comme en dehors, même s’il ne parle pas beaucoup. Mais le collectif du Real ressemble beaucoup plus à quelque chose que le onze du PSG, ça, c’est une certitude."

Kylian Mbappé aura forcément à cœur de briller face au Real, le club qu’il aimerait rejoindre dans les mois à venir.