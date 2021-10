Facebook Live La Tribune : le Ballon d’or ? "Ça doit se jouer entre Lewandowski et Benzema"

Dans le traditionnel Facebook Live de La Tribune, c’est Benjamin Deceuninck qui a répondu à vos questions ce lundi soir. Le présentateur de l’émission de débat a accepté d’aborder des sujets tels que la violence dans les stades, le week-end foot chargé en Europe, le Standard d’Elsner, Kompany entraîneur, la situation préoccupante de Genk, le Ballon d’Or… Rien n’a été éludé !

Et s’il n’est pas fan des récompenses individuelles dans un sport purement collectif, Benjamin a quand même répondu à l’un de vos questions concernant le Ballon d’or. Qui sera le grand élu cette année ? "Je ne m’en cache pas, je ne suis pas un grand fan des récompenses individuelles dans un sport collectif. Mais malgré tout, je vais jouer le jeu, parce que ça m’arrivera aussi de poser la question à mes consultants. Je dis toujours, ce n’est pas parce qu’on donnera le ballon d’or à Benzema que Lewandowski sera tout d’un coup moins fort et l’inverse. Ils n’auront pas perdu en qualité s’ils reçoivent un petit ou un grand trophée individuel. Cette année, pour moi, ça doit se jouer entre ces deux-là."

Mais est-ce encore Messi qui l’emportera ? "Je ne m’en cache pas, je suis fan de Messi. Mais je trouve qu’à un moment, comme on l’a peut-être fait avec le Soulier d’Or de Refaelov l’an passé, on essaie d’avoir une vision un peu plus élargie. Lewandowski, ce qu’il fait depuis des années au Bayern c’est prodigieux."

Et Mohamed Salah ? "C’est un joueur magnifique mais il y a toujours les dangers d’un vote à court terme. Salah vient de faire un mois extraordinaire donc on se dit 'ha mais finalement ça ne serait pas lui le meilleur joueur ?'. Celui qui joue un super mois de janvier 2021, on l’a tous oublié et ça compte moins que celui qui joue un mois de novembre extraordinaire. Ce n’est pas normal. C’est pour ça que parfois je trouve qu’on compare des choses qui ne sont pas comparables. C’est pour ça que je n’aime pas trop, mais j’en parle quand même parce que c’est passionnant malgré tout."