Facebook Live de La Tribune : Philippe Albert, séduit par Charleroi et l’Union Saint-Gilloise, craint pour leur prochain mercato

Philippe Albert était l’invité du Facebook Live de La Tribune ce lundi soir. Comme chaque semaine, nous avons préfacé La Tribune en répondant à vos questions ! Le Standard, Anderlecht, l’Union Saint-Gilloise, le Sporting de Charleroi mais aussi Malines ont été les sujets de vos questions. Tout comme la situation des Diables rouges et celle de Roberto Martinez.

Comme beaucoup d’observateurs du football belge, Philippe prend plaisir à voir jouer certaines équipes depuis le début de saison et il espère qu’elles ne seront pas déforcées au moment du prochain mercato d’hiver.

"L’Union, c’est un peu la bouffée d’air frais de ce début de championnat, avec Malines et Charleroi. Trois équipes qui réalisent un début de saison extraordinaire. C’est exceptionnel ce qui se passe à l’Union, le tout est de savoir ce qu’il se passera au prochain mercato. Il y a des joueurs qui se mettent en évidence, Nielsen en milieu de terrain, Mitoma n’en parlons pas, c’est un talent extraordinaire, mais il est prêté je pense. Vanzeir, Undav il y a peut-être des grands clubs belges qui vont investir, qui ont peut-être des problèmes au niveau offensif. Je pense que l’Union ne pourra pas refuser des offres si elles sont conséquentes."

Même constat pour Charleroi : "Il y a une nette amélioration dans le jeu. Dans la façon aussi d’aborder les matches, défensivement ils sont costauds, ils ont un super gardien cette année, un milieu de terrain qui n’a rien à envier à personne. Et Nicholson qui empile les buts… Donc c’est une bonne chose même s’il ne faudrait pas qu’une blessure vienne le rattraper, ni Golizadeh ou Morioka parce que là je pense que Charleroi aurait quand même quelques problèmes. […] Il faudrait peut-être un attaquant supplémentaire au cas où Nicholson recevrait une offre aussi. Parce que là encore, s’il y a une offre incroyable pour Nicholson, c’est un club qui ne peut pas refuser une offre intéressante. Le mercato va être intéressant dans plusieurs clubs en tout cas."

Et ces deux clubs vont s'affronter le week-end prochain : "Le travail d’Edward Still paie, déjà depuis le début de la saison. […] La semaine prochaine on aura droit à match au sommet entre l’Union et Charleroi, c’est génial ce qu"il va se passer donc tant mieux pour eux. […] Ils donnent envie de les regarder parce que c’est un football positif en général. On ne se base pas nécessairement sur l’adversaire, surtout du côté de Charleroi, à l’Union ça reste un peu plus prudent."