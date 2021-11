Facebook Live de La Tribune : "Je pense qu'il vaudrait mieux qu'Eden Hazard reste au Real Madrid"

Dans le Facebook Live de La Tribune ce lundi, Vincent Langendries a répondu à toutes vos questions ! Le championnat belge, Eden Hazard, le Ballon d'Or... Comme dans chaque préface de La Tribune, rien n'a été éludé.

"Hazard, c'est d'abord quelqu'un de fidèle. Il a connu très peu de clubs dans sa carrière, il faut le rappeler. Je pense que si on lui demande à lui, par fidélité au Real, il dira sans doute 'oui, je veux rester, je veux réussir'. Mais il n'a sans doute pas toutes les cartes en mains dans un potentiel transfert... Alors est-ce qu'il va réussir? J'espère quand il en aura terminé avec la gastro-entérite. (...) C'est fou, c'est complètement dingue ce qui lui arrive là-bas. Peut-être que la solution serait d'en sortir, de trouver un autre club. Mais si c'est pour arriver dans une formation où on l'attend de pied ferme en janvier, avec une présence absolue à chaque début de rencontre, Eden reste pour l'instant dans une grande fragilité et ce n'est peut-être pas idéal. Je suis un des rares à penser qu'il vaudrait mieux qu'il reste au Real."

Un départ laisserait sans doute trop de regrets au joueur : "Dans tous les cas il y en aura, des regrets. Il ne vit pas bien ce qui se passe. J'ose croire que le vent va un peu tourner, et que la scoumoune va lui lâcher les baskets."