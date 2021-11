Igor de Camargo est actuellement dans la dernière saison de sa longue carrière. En Belgique, en Allemagne, à Chypre, mais aussi chez les Diables rouges le belgo-brésilien a connu de jolies années foot et fréquenté pas mal de très bons joueurs. Il a accepté d’en choisir quelques-uns sur la longue liste à mettre en évidence comme étant les meilleurs avec lesquels il a évolué. Tout cela, dans notre Facebook Live rituel du lundi pour préfacer La Tribune.

Igor a demandé à contourner l’exercice initial qui était de choisir le meilleur joueur avec lequel il avait joué chez les Diables, et la même chose en club : "Deux noms seulement ? C’est difficile ! En équipe nationale je pourrais citer pas mal de joueurs. Courtois dans le but, c’est déjà la classe mondiale. En défense, Vincent Kompany. En attaque, Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne."

Un joueur en particulier l’a impressionné dès ses débuts. C’était alors qu’il avait seize ans, lors d’un Standard-Anderlecht décisif pour le titre. Igor était sur la pelouse pour ce Clasico importantissime : "Romelu. Il a débuté contre le Standard, contre moi, c’était déjà un joueur impressionnant. On voit aujourd’hui sa mentalité, son caractère, sa technique, son esprit de jeu, aujourd’hui c’est un joueur de classe mondiale aussi. Je dirais Romelu."

En dehors de la Belgique : "Ter Stegen (à M’Gladbach) et Marco Reus (à M’Gladbach), il y a plusieurs noms qui me viennent."