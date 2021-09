Cécile De Gernier était l’invitée du Facebook Live en préface de la Tribune ce lundi soir ! Vous avez été nombreux à lui poser des questions sur le Standard… mais nous avons également abordé la bonne période d’Eupen, les Diables rouges, Anderlecht ou encore l’affrontement de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et Leipzig.

Les supporters du Standard commencent à s’impatienter, ce qui n’étonne pas vraiment Cécile : "C’est logique que ça commence. En début de championnat, on a vu le Standard prendre des points. Ce qui n’est plus le cas maintenant. Tant qu’il y a des points qui entrent ça va. C’est un peu l’arbre qui masque la forêt. Le jeu n’y est pas depuis le début de saison et donc il faut quand même se dire que les supporters ont envie de voir autre chose. "

Mbaye Leye ne respirait pas la sérénité à l’interview après la défaite contre Saint-Trond… Est-il en danger ? "Au Standard, l’entraîneur qui ne prend pas de points est toujours en danger assez rapidement. Au-delà de ça, je pense que c’est plus son impuissance qui parlait dans le fait de ne pas savoir quoi faire ni quelles solutions apporter à son équipe, ni comment répondre aux attentes de ses supporters aussi mais de sa direction sans doute avant tout."

Est-ce que le coach doit démissionner ? "Ça dépend. S’il voit d’autres ressources en interne et s’il peut trouver d’autres solutions que ce qu’il a déjà apporté pour l’instant, tant mieux. Je pense qu’il ne faut pas le condamner trop vite. Je ne suis pas persuadée qu’il soit l’homme de la situation au Standard. C’est toujours quand même compliqué de faire ses grands débuts dans un club comme le Standard. Même s’il avait déjà coaché un peu avant. Il a l’air d’avoir les épaules assez larges, d’avoir la tête sur les épaules. Maintenant il va falloir être plus créatif que ça et devoir trouver d’autres solutions. Il y a un banc, il y a des joueurs. il va falloir oser, prendre des risques. Ça a été fait samedi, ça n’a pas porté ses fruits. Il faut peut-être essayer de continuer comme ça et de voir ce que ça va donner."

Mais qu’est ce qui cloche au Standard ? "J’ai toujours l’impression, et ça depuis l’année passée déjà, que les joueurs ne savent pas très bien ce qu’ils doivent faire. Je trouve que c’est un peu 'jouer à l’instinct de chacun'. Quand on voit une équipe comme Charleroi, peu importe la défaite ou pas, elle sait ce qu’elle a à faire. Ils savent où ils doivent courir, ils savent quel est le projet de jeu, et je trouve qu’ici ce n’est pas clair. En tout cas pour moi, peut-être que pour eux ça l’est et pour Leye aussi. Mais j’ai l’impression que pour les supporters ce n’est pas clair et pour moi en tout cas non plus."

La direction est-elle responsable de la situation ? "Oui sans doute, mais il faut se dire qu’il y a une direction qui fait avec les moyens qu’elle a. Il y a eu des erreurs par le passé, on peut revenir sur tout ce qui a été fait, ou sur tout ce qui n’a pas été fait. Je pense que les directions précédentes avaient plus de moyens que ce que Venanzi peut apporter et injecter dans le club. Il faut aussi faire avec ces moyens. Est-ce que le Standard est un club qui mérite d’être dans les grosses équipes de championnat ? On sait que ça se mérite souvent au budget pour l’instant, et ce n’est pas le cas en ce moment au Standard. […] C’est plus qu’inquiétant ce qu’il se passe là-bas pour l’instant, ce qui s’est passé et ce qui a amené cette situation. Je ne sais pas comment sont gérées les finances du Standard, mais c’est un réel problème parce qu’on ne peut pas réfléchir sereinement en ayant que très peu de moyens."

