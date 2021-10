Facebook live de La Tribune : "Après ce week-end en Pro League, on cherche la valeur ajoutée du VAR"

Comme chaque lundi, nous avons préfacé La Tribune en direct avec vous! C'est Manuel Jous, notre journaliste, qui s'est prêté à l'exercice. L'arrivée de Luka Elsner au Standard, Kevin De Bruyne de retour en Belgique ave Manchester City, mais aussi la situation compliquée d'Eden Hazard... vous avez ratissez large avec vos questions.

Nous avons également évoqué ensemble les nombreuses failles du VAR, pas à son avantage tout au long du week-end. Partisans ou pas de l'arbitrage vidéo, il faut constater que les couacs se sont multipliés de façon assez invraisemblable. Malhonnêteté ou erreurs humaines? "Ce week-end franchement, je ne sais pas ce qu'on doit penser parce que quand on a autant de cas comme ceux-là... Déjà, l'histoire du Standard et l'introduction de cette nouvelle ligne 3D. La semaine prochaine on nous avait prévenu que ça n'allait pas être fiable à 100%. Et que cela risquait de prendre une minute de plus qu'une simple ligne 2D. On l'a vu au Standard, on a le temps de partir boire un verre au café. Si c'est pour amener ça à chaque fois, autant ne pas le faire".

Notre journaliste se questionne : "Pourquoi se précipiter et la balancer en cours de saison, alors que cet investissement aurait pu être fait l'été dernier mais on disait que c'était trop cher. Maintenant ça ne l'est plus. Ca aurait été intéressant sans doute de le faire plus tôt et de prendre bien le temps de former les arbitres qui doivent l'utiliser. Ici ça n'a pas vraiment été le cas. Et là c'est surtout le temps de la décision qui pose problèmes."

Mais d'autres faits de match et décisions ont intrigué Manuel Jous : "Je ne comprends pas non plus le penalty pour Anderlecht, la faute sur Kouamé, pour moi il n'y en a pas. On revoit sous plusieurs angles et je ne vois pas où est le contact fautif du gardien. Là aussi, quelle est la valeur ajoutée du VAR dans ce cas-là? Ce week-end ça a quand même été un florilège. Je ne vais pas dire qu'il s'agit de malhonnêteté mais on cherche en tout cas, sur toutes les phases de ce week-end, la valeur ajoutée du VAR. On peut parler aussi du penalty sur le Courtraisien à la fin de Bruges-Courtrai qui n'a pas été sanctionné... On peut faire quand même un joli panel!"