Face à la Hongrie, les Diablotins ont l'occasion de faire un pas vers l'Euro 2019

Les Diablotins de Johan Walem ont commencé lundi à Tubize leur préparation en vue du match amical contre les Pays-Bas (22 mars à Doetinchem) et surtout contre la Hongrie en qualification à l'Euro U21 (26 mars à Louvain). Un match qualifié de "très important" par Alexis De Sart et Elias Cobbaut.

Les jeunes Belges sont en tête du groupe avec 14 points, mais leurs poursuivants, la Hongrie justement et la Suède, comptent 8 points en ayant disputé deux rencontres de moins. "C'est un concurrent direct, a expliqué De Sart. Il n'y a que la première place du groupe qui est vraiment intéressante (les premiers de chaque groupe se qualifient, les quatre meilleurs deuxièmes joueront les barrages, ndlr) donc nous devons nous imposer. Cette première place est prenable."

"En gagnant, nous faisons un beau pas en avant, a ajouté Cobbaut. Les résultats que nous avons obtenus jusqu'ici (quatre victoires et deux partages, aucune défaite) parlent d'eux-mêmes : ce noyau est fort. Notre groupe est prêt pour ce match. Nous sommes confiants et devons jouer notre jeu."

Belges et Hongrois ne se sont pas encore rencontrés dans ces qualifications, le match retour étant prévu en septembre. Les Diablotins s'attendent à trouver en face un bloc solide et physique. "Mais nous avons tous les atouts pour obtenir un bon résultat", estime De Sart.

L'Euro espoirs 2019, organisé en Italie et à Saint-Marin, servira de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. "Dans un coin de la tête, le rêve d'aller aux Jeux est là, bien sûr, mais l'objectif actuel est de se qualifier à l'Euro. Sans Euro, il n'y aura pas de JO", a résumé Cobbaut.

En club, les deux joueurs ont connu des destins différents. De Sart a vécu une saison tranquille à Saint-Trond, 10ème de la phase classique. "Mon objectif était de disputer le plus de matchs possibles. J'en ai joués 27 sur 30... J'espère continuer en Playoffs II et on fera le point après."

Cobbaut a lui connu la relégation avec Malines. "C'est dommage de terminer la saison de la sorte. L'amertume est toujours là. Ces matchs en équipe nationale sont une occasion d'un peu tourner la page."

Les jeunes Belges termineront leurs qualifications par trois déplacements, à Malte (7 septembre), en Hongrie (11 septembre) et en Suède (16 octobre).