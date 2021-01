FA CUP : Wolverhampton avec Dendoncker élimine Crystal Palace avec Benteke et Batshuayi

Deux matchs du troisième tour de la FA Cup, avec des Diables Rouges, se déroulaient ce soir. Liverpool avec Divock Origi pendant le dernier quart d’heure, n’a fait qu’une bouchée des jeunes pousses alignées par Aston Villa, 1-4.

>>> A LIRE AUSSI : FA CUP : Le but de Louie Barry 17 ans n’a pas suffi, Aston Villa s’incline face à Liverpool

Alors qu’il n’avait remporté aucun des quatre matches pendant l’absence de Leander Dendoncker, Wolverhampton a renoué avec la victoire pour le retour du Diable Rouge. Vendredi, les 'Wolves' ont éliminé Crystal Palace en 32e de finale de la Coupe d’Angleterre, 1-0 grâce à un but d’Adama Traoré (35e). Dendoncker a cédé sa place à la 86e. Chez les 'Eagles', Christian Benteke et Michy Batshuayi étaient associés en pointe de l’attaque mais ils sont sortis respectivement à la 70e et à la 86e.

Crystal Palace quitte donc prématurément la FA Cup, en revanche l’aventure continue pour Leander Dendoncker et Wolverhampton.