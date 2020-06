FA Cup : Norwich-United, objectif la demi-finale (direct commenté 18h30)

A la lutte avec Chelsea, Leicester et Wolverhampton en Premier League pour arracher un strapontin pour la Ligue des Champions, Manchester United est toujours qualifié en FA Cup. Les Mancuniens ont d'ailleurs une occasion en or de se qualifier pour les demies-finales ce samedi puisqu'ils affrontent Norwich City, faible lanterne rouge et déjà quasiment condamné à la relégation en Championship. Qui parviendra à remporter ce duel, déséquilibré sur papier? Début de réponse dès 18h30.