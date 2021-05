Romelu Lukaku, invité de la Tribune : "Champion oui, mais je suis déjà focalisé sur l'Euro" -... Tout juste auréolé du prestigieux titre de champion d'Italie, Romelu Lukaku était l'invité exceptionnel de la Tribune ce lundi soir. Tout sourire et détendu, le Diable rouge s'est confié sur la bonne forme de la jeune garde anderlechtoise, sur ses exploits à lui et son éthique de travail et évidemment les Diables rouges.