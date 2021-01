Exclusif : interview "30 piges" surprenante de Eden Hazard

A l’occasion de ses 30 ans, Eden Hazard nous a accordé une interview « 30 piges » exclusive. Entre pépites et cadeaux. De Marouane à Zidane, de la charlotte au chocolat à la poupée chinoise, de sa première fois à Riquelme, du VAR à Umtiti…Eden Hazard comme on l’aime…en toute simplicité. Eden, ça fait quoi d’avoir 30 ans ? Rien de plus qu’à 28 ou 29 ans. On commence à vieillir mais bon j’me sens encore jeune. C’est ça le plus important. Que puis-je te souhaiter en ce jour particulier ? Plein de choses. Que ça aille mieux au niveau des blessures déjà. Car les gens, (et moi le premier), attendent que je joue un peu plus, et que je joue bien. Et plus généralement…la santé et que tout redevienne normal petit à petit avec ce virus qui commence à peser sur pas mal de gens. J'me sens encore jeune (rires)

Charlotte au chocolat et poupée chinoise C’est quoi pour toi un anniversaire réussi ? Avec les proches autour d’un bon repas. Avec les enfants, la famille. C’est rare de se retrouver tous ensemble avec les frères, les parents…donc tous ensemble ce serait le meilleur. Le gâteau parfait c’est… ? Une charlotte au chocolat comme celle que me faisait ma grand-mère. Depuis qu’elle est partie on en mange presque plus, même si maman le fait de temps en temps. Ce gâteau me manque un peu. Un dessin et un petit café Le plus beau cadeau reçu un jour de tes enfants (Eden en a 4) ? Ils sont encore petits mais ce sont des dessins …c’est pas grand chose mais ça apporte tellement de bonheur….L’an dernier, je me souviens, ils me les ont apporté au lit avec un petit café. C’était parfait ! Le pire cadeau que tu pourrais recevoir ? Les cadeaux restent des cadeaux. Même si c’est quelque chose de moche je dirai que c’est beau et je dirai merci car le geste fait plaisir. J’ai par exemple déjà reçu à Chelsea une poupée chinoise venant d’un fan chinois...C’était assez comique ! Tu dis ça parce que tu es bien élevé ? Oui je suis bien élevé…(rires) Pour ta fête tu dois te déguiser...tu fais quoi ? Ouille… bonne question ! C’est plutôt les enfants qui vont choisir alors. Comme je suis un super-papa, disons " Superman " alors comme ça me donnera quelques muscles. Et la musique qui te fait danser à coup sûr ? Peu importe. Je danse sur toutes les musiques si je suis accompagné de bonnes personnes. Ca dépend de l’ambiance. Eden il danse sur les tables ? Ca m’est déjà arrivé. Tu sais quand on boit un peu on fait pas mal de choses (rires)

Fellaini pour faire la fête Et pour faire la fête tu compterais sur qui pour te surprendre? Chez les joueurs de foot… Ca pourrait être un invité surprise. Quelqu’un que je connais bien et que je n’ai plus vu depuis longtemps… je dirais Marouane (Fellaini).. Pour le reste c’est un peu secret (rires). Allez je prendrais Christian (Benteke) et Thibaut (Courtois) car ils aiment faire la fête. J’ai pris trois Belges là…tant pis. T’as pas choisi un seul Français ? Non pas un seul… On oublie pas sa première fois à ce qu'on dit... 30 ans, ça vaut bien 3 moments forts de ta carrière ? Je prendrais mon premier match pro à Lille, mon premier match à Chelsea et mon premier match au Real. Un nouveau club, un nouveau championnat… c’est une découverte et à ce qu’on dit… on oublie pas la première fois non ? (rires)

Les cadeaux de la RTBF Premier cadeau que je te fais… tu peux hériter de quelque chose de Zidane ? (il réfléchit...mais pas longtemps). Ah, la classe… même si j’ai aussi la classe non (rires)…mais lui, il en a plus ! De Messi ? (sans hésiter)…son pied gauche ! De Cristiano Ronaldo ? Sa soif de gagner, sa soif de trophées, son envie de toujours vouloir marquer. Ciao le VAR ! Deuxième cadeau : tu gagnes un voyage dans le temps et rencontre un joueur du passé ? Si je n’avais pas côtoyé Zidane et Thierry Henry je les aurais cité… mais un joueur que je n’ai jamais rencontré je prendrais Riquelme. Je visionnais toutes ses vidéos étant plus jeune. Oui j’aimerais le croiser sur un terrain ou simplement lui parler. Ce serait top ! Troisième cadeau : il est offert par la FIFA qui te propose de changer une règle du foot ? (sans hésiter)… j’enlèverais le VAR. Ca enlève tellement de plaisir dans le foot, les émotions. On marque et puis on se demande ce qui va se passer. OK, ça a corrigé pas mal d’erreurs mais l’injustice ça fait aussi la beauté du foot. Sans hésitation…ciao le VAR ! Umtiti rate sa tête Dernier cadeau : tu peux changer le cours d’un seul match de ta carrière ? Facile… 2018, demi-finale de coupe du monde contre la France. Umtiti rate sa tête, on part en contre et Romelu fait 1-0. On gagne et ciao…on va en finale. Eden, notre prochaine interview anniversaire aura lieu pour tes 35 ans. Tu seras toujours footballeur ? Je sais pas. J’y pense parfois mais à la fin de mon contrat j’aurai 33 ans et demi. On verra si le corps me laissera tranquille. Si les blessures s’accumulent je n’irai pas jusque 35 ans. Il faut du plaisir car au plus tu prends de l’âge au plus il faut du plaisir non ? C'est ça qu'il me faut. Je serai toujours dans le foot mais peut-être pas professionnel (rires)... En conclusion, et si je t’offrais ton gâteau sur le balcon de l’hôtel de ville en juillet prochain ? Ce serait top. Mais si on soulève quelque chose ce ne serait pas qu’un gâteau. Et il faudra partager avec toute l’équipe. Ok "captain"…le rendez-vous est pris. Bon anniversaire !