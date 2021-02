Europa League : Wolfsberger AC, le petit poucet autrichien affronte Tottenham

En 2015, Wolfsberger ne parvenait pas à atteindre la compétition, éliminé logiquement par le Borussia Dortmund lors des qualifications pour les phases de groupe. Ce n’est seulement qu’en 2019, que les "Noir et Blanc" atteignaient les poules. Une poule bien trop corsée pour eux, à l’époque composée de l’AS Rome, le Borussia Mönchengladbach et le Basaksehir. Dans laquelle ils terminaient logiquement dernier. Mais cette année, après une nouvelle qualification consécutive pour la compétition ils créaient la surprise en finissant 2e devant Feyenoord et le CSKA Moscou.