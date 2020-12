Europa League : Tirage piégeux pour le FC Bruges face au Dynamo Kiev, l'Antwerp retrouvera les Glasgow Rangers

Les affiches des 16es de finale de l'Europa League sont connues. Le FC Bruges, reversé des poules de la Ligue des champions, a hérité du statut de tête de série et affrontera le Dynamo Kiev. Un tirage compliqué pour les Brugeois puisque le Dynamo Kiev avait éliminé La Gantoise lors du barrage pour accéder à la Ligue des champions. Les Brugeois auraient pu espérer un tirage plus clément vu les équipes non têtes de série de ce tirage au sort. Les deux équipes s'étaient rencontrées la saison dernière au troisième tour de qualification pour la Ligue des champions. L'affrontement avait tourné en faveur des Brugeois qui s'étaient qualifiés pour la poule de la Ligue des champions.

De son côté, l'Antwerp, issu d'un groupe piégeux avec notamment Tottenham, rencontrera un gros morceau. Il s'agit des Glasgow Rangers. L'équipe qui avait battu le Standard de Liège à deux reprises lors de la phase de poule retrouvera donc une autre équipe belge sur son chemin. Steven Gerrard et ses hommes traversont donc à nouveau la Manche pour affronter l'équipe d'Ivan Leko.

Pour le reste, on dénombre quelques grosses affiches alléchantes, la plus marquante étant celle entre Benfica et Arsenal. Manchester United jouera face à la Real Sociedad de son ancien joueur Adnan Januzaj.