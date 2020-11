Europa League : Standard – Lech Poznan, la compo des Rouches est connue (LIVE vidéo à 21h)

Plus une question d’honneur que d’espoir ce jeudi pour le Standard qui reçoit le Lech Poznan dans le cadre de la 4e journée d’Europa League. Une rencontre à suivre dès 21h sur Tipik et Auvio.

Après trois défaites en autant de rencontres, les Liégeois ne semblent plus avoir grand-chose à revendiquer même si mathématiquement tout reste possible. Avec zéro point au classement, ils espèrent encore refaire leur retard sur le Rangers (7 points), Benfica (7 points) et Poznan (3 points).

Mais au-delà de cette remontée secrètement envisagée, les Rouches ont surtout envie de ne pas quitter la scène européenne la tête basse.

Déforcée par les cas de Covid et condamné par les approximations défensives au match aller, l’équipe de Philippe Montanier a les ressources pour damer le pion aux Polonais lors de ce match retour.

Ne sous-estimons d’ailleurs pas l’impact moral qu’aura cette rencontre à trois jours du Clasico contre Anderlecht.