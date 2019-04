Europa League : Olivier Giroud et le paradoxe du buteur

Ce jeudi Chelsea, l’un des grands favoris en Europa League, se rend à Prague pour y défier dans un quart de finale explosif le Sparta local. Maurizio Sarri (qui devrait encore laisser au repos Eden Hazard) pourra compter sur un Olivier Giroud survolté dans cette compétition. Le Français en est le meilleur buteur, avec 9 réalisations en 9 matchs disputés.

Paradoxe à la française C’est une situation compliquée que vit le natif de Chambery en cette saison de transition pour Chelsea. Arrivé en janvier 2018, après 6 belles saisons passées à Arsenal, Giroud fait face aux choix du nouveau coach avec philosophie. 23 apparitions (dont seulement 7 titularisations) en Premier League pour un bilan insignifiant de 2 buts inscrits en championnat (contre Tottenham en novembre et Brighton il y a quelques jours). A l’inverse Maurizio Sarri utilise le Français surtout en Europa League. Son bilan sur la scène européenne indique 9 apparitions sur les 10 matchs disputés par Chelsea. 7 titularisations et surtout…un total de 9 buts inscrits. " Il y a la Premier League d’un côté et l’Europa league de l’autre. A partir du moment où le manager me met sur le terrain, il faut tout faire pour être le meilleur possible. C’est vrai que je joue plus de rencontres en Europa league…j’essaie donc d’être décisif ", philosophe le Français.

Profil "target man" Je pense être efficace devant le but Avec 78 buts inscrits en 216 matchs dans le championnat réputé le plus relevé du monde, Giroud saisit chaque occasion pour démontrer que son profil peut aider l’équipe à progresser. " Mes qualités sont clairement celles d’un 'target man', un attaquant de pointe qui sert d’appui pour sortir le ballon, aider l’équipe à le garder, jouer en une touche dans les espaces. Je marque la majorité de mes buts en une touche. Je pense être efficace devant le but. Il ne me faut pas beaucoup d’occasions pour scorer. Tout est question de confiance. Il faut croire en ses qualités. "

Monsieur "Europa League" Ses 9 buts sur la scène européenne (il en a inscrit un total de 26 dans sa carrière en 50 matchs de Coupe d’Europe) font de lui un attaquant à surveiller de près. Adroit des deux pieds mais surtout redoutable dans les airs, Giroud a une palette large pour faire mal à une défense. Comme lors de son récent triplé face au Dynamo Kiev en 1/8e de finale retour où Chelsea a planté 5 buts aux Ukrainiens. " Après ce match je n’avais pas percuté mais on m’a dit que j’avais inscrit un " perfect hat trick ". Un but du droit, du gauche et un dernier de la tête. C’est très satisfaisant ! "

Se méfier du Slavia L’adversaire de ce ¼ de finale peut paraître insipide mais cette équipe tchèque est redoutable. Issue des barrages de la ligue des champions (élimination par le Dynamo Kiev), Prague a terminé deuxième de la phase de poule (derrière le Zenit mais devant Bordeaux et Copenhague) avant d’éliminer Genk en 1/16e de finale et le triple vainqueur de l’épreuve en 1/8e de finale, le FC Séville. On ira là-bas avec l'ambition de gagner " Si Prague est là, ce n’est pas par hasard. Il va falloir aller faire un résultat là-bas pour envisager sereinement le match retour. Séville est une très bonne équipe, donc si le Slavia l’a éliminée ça veut dire qu’ils sont prêts, qu’ils sont au niveau et qu’il y a de la qualité. Mais on ira là-bas avec l’ambition de gagner. " Réponse ce jeudi soir dès 21h00…commentaires en direct sur AUVIO.