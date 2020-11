Europa League – Montanier : "On retrouve enfin la qualité de jeu qui était la nôtre"

Laifis, sauve le Standard en fin de match: "Une très bonne mentalité de la part de mes... Konstantinos Laifis a été le sauveur du Standard ce jeudi soir lors de la 4e journée de la phase de groupe de l'Europa League. Le défenseur liégeois a inscrit le but de la victoire dans les toutes dernières secondes mais préfère mettre ne avant l'esprit du groupe "Je suis très content pour l'équipe. Je suis très content de la victoire. Et biensûr, je suis content d'avoir marqué. C'est très important pour moi. J'ai vu une très bonne mentalité de la part de mes équipiers. On a tout donné. On a eu les 3 points et on le mérite." Pourtant la situation s'annonçait compliquée pour les joueurs de Philippe Montanier, qui ont échoué à marquer en première période et ont vu leur attaquant Obbi Oulare être exclu après 2 cartes jaunes. "On a été très bons en première période. Malheureusement, on a pris un carton rouge. Mais vous avez vu notre réaction : on a tout donné. C'est le plus important. C'est exactement ce que j'ai envie de voir de mes coéquipiers."