Europa League – L’Antwerp sanctionné par l’UEFA après les incidents à Francfort

"L’allumage de feux d’artifice, le lancement d’objets, les troubles en groupe et les actes de dégradation" provoqués pas certains supporters anversois lors du match disputé à l’Eintracht Francfort (2-2), pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de l’Europa League le 25 novembre dernier, sont à l’origine de ces décisions disciplinaires.

L’Antwerp a été sanctionné vendredi par l’ UEFA . L’instance dirigeante du football européen a infligé une amende de 30.000 euros au Great Old ainsi qu’une interdiction à ses supporters d’accompagner leur équipe lors du prochain match européen en déplacement de leur club favori.

Par ailleurs, les dirigeants de l’Antwerp devront contacter leurs homologues allemands dans les trente jours afin de payer les dégâts provoqués par les fans de l’Antwerp ce soir-là.

Le club anversois a été éliminé de la scène européenne cette saison. La sanction visant les supporters sera appliquée lors du prochain match européen de l’Antwerp.

L’Eintracht Francfort est également sanctionné de 30.000 euros d’amende ainsi que de la fermeture partielle de son stade en huitièmes de finale de l’Europa League. Il s’agit du secteur derrière le but où les fans les plus fidèles de l’Eintracht assistent aux rencontres habituellement. Ces sanctions imposées par l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA sont la conséquence d’utilisation de feux d’artifice.