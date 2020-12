Europa league : L'Antwerp qualifié malgré un festival de ratés

Le match aurait du être plié beaucoup plus tôt. Face aux Bulgares de Ludogorets, l'Antwerp a multiplié les occasions devant le but de Stoyanov. Le festival des ratés a démarré à la 3e minute avec un ballon récupéré par Refaelov pour Gerkens qui ne cadre pas son envoi.

Dix minutes plus tard c'est Miyoshi qui loupe son envoi avant d'assister au loupé de la soirée. Refaelov est une nouvelle fois à la base de l'action. Miyoshi sert Benavente au petit rectangle dont l'envoi file au dessus du but. Heureusement qu'Hongla avait ouvert la marque à la 19e car à la demi-heure la frappe tendue de Gerkens passait à quelques centimètres du poteau.

Coup sur coup à l'approche de la mi-temps Juklerod et Gerkens héritent une nouvelle fois de balles de break mais l'issue reste la même.

Le scénario était écrit. L'Antwerp ne concrétise pas et sur un contre Ludogorets égalise. Les joueurs anversois ne baissent pas les bras, ils imaginent même reprendre l'avantage mais la frappe Juklerod à la 61e minute heurte le montant.

La suite est connue. L'Antwerp concrétise cette fois ses occasions via De Laet et Benson. Le principal est acquis... la victoire et la qualification.