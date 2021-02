Europa League : L'Antwerp, éliminé, en prend cinq aux Rangers (5-2)

L'Antwerp a tout essayé mais s’est incliné 5-2 à Ibrox Park face aux Rangers lors des 1/16 de finale retour de l’Europa League. Défaits 3-4 à l’aller, les Anversois sont donc éliminés de la compétition. On savait que la tâche allait être compliquée pour les Anversois… et ce fut le cas. Dès le début de la rencontre, Morelos a profité d’une grosse erreur de la défense anversoise pour inscrire le premier but du match (1-0, 9'). L’Antwerp est revenu dans la partie grâce à l’Israélien Refaelov (1-1, 31') mais dès le retour des vestiaires, Patterson a redonné l’avantage aux Ecossais (2-1, 46'). Dix minutes plus tard, Kent a fait le break pour les Rangers (3-1, 55'). Lamkel Zé a inscrit le but de l’espoir dans la foulée (3-2, 57')... qui n’a finalement pas servi à grand chose puisque Barisic et Itten ont mis fin aux espoirs de l’Antwerp sur pénaltys (4-2, 79' et 5-2, 90+2').

Le résumé de la rencontre :

L’objectif est clair pour l’Antwerp avant cette rencontre. Défaits 3-4 au match aller, les joueurs de Frankie Vercauteren n’ont pas d’autre choix que de s’imposer à Ibrox Park s’ils veulent espérer une qualification pour les huitièmes de finale. Autant dire que ce ne sera pas facile étant donné que les Rangers n’ont plus perdu à domicile depuis… le 12 mars 2020.

Et ça commence très mal pour le Great Old qui se montre généreux en début de partie. Le défenseur Jeremy Gelin tente de servir son gardien en retrait mais la passe est trop courte. Ryan Kent en profite et offre le but à Alfredo Morelos qui se présente devant le but vide (1-0, 9'). Une bourde de plus à l’actif de l’Antwerp !

Face au pressing haut des Ecossais, les Anversois n’arrivent pas à sortir proprement de leur moitié de terrain. Pourtant, après un très beau travail de Jordan Lukaku sur le flanc gauche, Lior Refaelov remet les deux équipes à égalité d’une belle déviation de l’extérieur du pied droit (1-1, 31').

En fin de première mi-temps, l’omniprésent Jordan Lukaku n’est pas loin de donner l’avantage aux visiteurs mais sa frappe du pied droit passe de peu à côté du but d’Allan McGregor (44'). 1-1 à la pause, les Anversois doivent redoubler d’effort s’ils veulent s’imposer ce soir.

Mais 15 secondes après que les joueurs soient remontés sur la pelouse, le nouvel entrant Nathan Patterson douche les espoirs anversois. Lancé par Morelos, le jeune joueur de 19 ans croise son tir et trompe Ortwin de Wolf sans trembler (2-1, 46'). Dix minutes plus tard, Ryan Kent fait le break pour les Rangers suite à un super grand pont de Morelos (3-1, 55').

On pense alors que l’Antwerp va craquer et subir la fin de match mais Lamkel Zé inscrit le but du 3-2 dans la foulée sur une belle passe en profondeur de Refaelov (3-2, 57'). Ce but revigore les troupes de Frankie Vercauteren, obligés de marquer deux buts de plus pour arracher les prolongations.

En fin de rencontre, Borna Barisic puis Cedric Itten mettent définitivement fin aux espoirs belges en inscrivant deux pénaltys (4-2, 79' et 5-2, 90+2'). Score final : 5-2 ! Un résultat qui entraîne l’élimination de l’Antwerp de l’Europa League après avoir encaissé 9 buts en 2 rencontres.