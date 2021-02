Europa League : l'Antwerp doit gagner à Ibrox contre les Rangers (direct vidéo 18h25)

Défait 3-4 à l'aller lors d'une des plus spectaculaires rencontres vécues cette saison, l'Antwerp est condamné à l'exploit. Il doit s'imposer à Ibrox Park, un antre où les Rangers n'ont plus perdu depuis… le 12 mars 2020 et leur 1/8è de finale aller de l'Europa League face au Bayer Leverkusen.

Intraitable en Scottish Premier League (18 points d'avance sur l'éternel rival de Glasgow, le Celtic), les Rangers n'ont perdu qu'une seule fois cette saison : en 1/4 de finale de League Cup face à St Mirren. C'est dire l'exploit que devra accomplir le Matricule 1 s'il veut accéder aux 1/8e de finales d'une épreuve qui, visiblement, l'inspire et le stimule.

Le match aller aura proposé tout ce qu'un amateur de football (neutre) peut espérer d'un match européen : deux retournements de situation, des pénaltys, une exclusion, un poteau, des bourdes, et on en passe...

Malheureusement, tous les absents du Great Old ne sont pas encore fit and well pour ce déplacement au pays du haggis. Dieumerci Mbokani a rejoué ses premières minutes depuis sa blessure au mollet, dimanche dernier contre Saint-Trond. Trop peu pour un déplacement de cette intensité. Le Congolais n'a donc pas fait le voyage, pas plus que Dylan Batubinsika (cheville) ou le capitaine Faris Haroun, absent depuis le 20 janvier dernier et pour qui, lui aussi, le match de Glasgow tombe une paire de jours trop tôt.

Finalement, c'est plutôt au niveau des suspensions que la rotation naturelle s'effectue. Abdoulaye Seck (exclu pour deux jaunes... et une main qui traîne jeudi dernier) cèdera sa place dans le trio défensif à Jérémy Gélin. Alors que devant, l'imprévisible mais génial Didier Lamkel Zé viendra proposer une alternative intéressante à Felipe Avenatti, buteur au match aller.

Qui pour saisir la perche ?

Dans les buts de l'Antwerp, c'est plutôt la...perche ou le choléra. Dans l'impatiente attente du retour de Jean Butez (lundi prochain à OHL ?), Frankie Vercauteren devra trancher entre le peu rassurant Alireza Beiranvand (excellent sur sa ligne mais très maladroit dans ses sorties et ses relances) et un Ortwin De Wolf, arrivé d'Eupen pour imposer au portier iranien une concurrence qui n'en est pas une (deux des trois buts brugeois en coupe lui sont imputables…).

Face à l'attaque des Rangers emmenée par Morelos, Kent (magnifiquement monté au jeu à l'aller), Aribo ou… Kemar Roofe (s'il est retapé de sa blessure), l'Antwerp peut s'attendre à souffrir, et la légendaire organisation de Frankie Vercauteren à être mise à mal, surtout en l'absence de Seck, dont le gabarit constitue un atout important. Mais vu que le principe du football consiste à marquer un but de plus que l'adversaire (voire deux ici), il faudra surtout se montrer inspirer devant. Tabler sur les débordements des flancs (Lukaku, Buta), les infiltrations de Gerkens, la vista de Refaelov, et bien sûr les imprévus de Didier Super Lamkel Zé, qui pourrait trouver à Ibrox, dans un contexte où le Great Old n'a rien à perdre, un terrain propice à une véritable explosion créatrice...