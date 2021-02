Europa League : Dynamo Kiev – FC Bruges avancé à 16h à cause du froid

Le duel des seizièmes de finale d’Europa League entre le Club de Bruges et le Dynamo Kiev prévu initialement jeudi à 18h55 a été avancé à 16h. Des températures glaciales (qui pourraient descendre sous les -20°C) sont en effet attendues dans la capitale ukrainienne jeudi soir. En accord avec l’UEFA, les deux équipes ont donc accepté d’avancer la rencontre de quelques heures pour échapper aux températures les plus rigides et surtout réduire les risques liés à l’état de la pelouse.

Un phénomène qui a par ailleurs fortement perturbé le bon déroulement des derniers matches de Pro League le week-end dernier. La RTBF a évidemment adapté ses programmes pour vous proposer la rencontre en direct sur Tipik dès 16h donc.

Le froid sera donc une autre donnée à prendre en compte dans ce match pour des Brugeois, diminués par les absences liées au coronavirus. Philippe Clément et son staff ont en effet été testés positifs et ne seront pas du voyage tout comme trois joueurs : Hans Vanaken, Stefano Denswil et Matej Mitrovic. Des absences auxquelles s’est ajoutée mercredi matin celle de Noa Lang, malade mais testé négatif au coronavirus.