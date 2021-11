Europa League - Björn Engels : "L'absence de public ne peut pas être une excuse contre Fenerbahçe"

Fenerbache - Antwerp : Le Résumé du Match - Europa League 2022 - Phase de poule - 21/10/2021 L’Antwerp a ramené un point de son déplacement au Fenerbaçhe et a débloqué son compteur en Europa League. Ally Samatta et Pieter Gerkens ont répondu au doublé d’Enner Valencia, qui a tenté – et raté – une paneka à 1-1. Mis sous pression, les Anversois ont cette fois tenu en fin de match.