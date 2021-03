Euro U21 : le tableau des quarts complété par la France, le Portugal, le Danemark et la Croatie

Le Danemark (avec un but de Jacob Bruun Larsen), la France, le Portugal et la Croatie, grâce à un but dans les arrêts de jeu, se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Euro espoirs (U21) de football, mercredi, à l'issue de la dernière journée de la phase de groupes.

Dans le groupe C, à Szombathely (Hongrie), le Danemark a complété son sans-faute en phase de groupe en battant 2-0 la Russie. L'ailier d'Anderlecht Jacob Bruun Larsen a donné l'avantage aux Danois dès la 10e minute. Anders Dreyer a doublé la mise une minute plus tard. Carlo Holse (90e) a fixé le score à 3-0 en fin de match.

La France s'est jouée 0-2 de l'Islande grâce à Mattéo Guendouzi (17e) et Odsonne Edouard (38e).

Le Danemark termine en tête du groupe avec 9 points, devant la France (6 points). La Russie (3) et l'Islande (0) sont éliminées.

Dans le groupe D, le Portugal a également signé un 9 sur 9 en dominant la Suisse 0-3 à Ljubljana (Slovénie) grâce à Diogo Queiro (3e), Francisco Trincao (60e) et Francisco Conceicao (65e).

Le suspense a été total dans l'autre match, à Koper-Capodistria. L'Angleterre a battu la Croatie 2 buts à 1. Eberechi Eze (12e sur penalty) et Curtis Jones (74e) ont placé les Anglais en bonne position. Domagoj Bradaric a inscrit un but capital dans les arrêts de jeu (90e+1). Croatie, Angleterre et Suisse finissent en effet avec le même nombre de points, 3. Grâce à ce but tardif, la différence de buts particulière se montre favorable à la Croatie, qui complète ainsi le tableau des quarts de finale.

Le 31 mai, le Portugal affrontera l'Italie, l'Espagne jouera contre la Croatie, le Danemark défiera l'Allemagne et les Pays-Bas trouveront la France sur leur route.

Les demi-finales se joueront les 3 juin et la finale le 6 juin.