Euro U21 2023 : les Diablotins réussissent le test danois et continuent leur sans-faute

Les Diablotins de Jacky Mathijssen ont passé avec brio leur test face au Danemark. Avec une quatrième victoire en quatre matches dans le groupe I, les Belges continuent leur sans-faute sur la route de l’Euro U21 qui se déroulera en 2023.



Ce choc entre les deux équipes invaincues de ce groupe I a valeur de révélateur pour les Espoirs belges. De loupe leurs ambitions aussi. Après trois rencontres et trois victoires plutôt faciles, les Diablotins passent un test face à l’autre candidat à la première place. Les Danois mettent en évidence les faiblesses de notre ligne arrière. Si le premier tir cadré – un coup franc de Verschaeren (12e) – est belge, la défense se cherche. Le staff intervient à la demi-heure pour tenter de mettre de l’ordre. Kana sort du trio axial pour monter d’un cran et stabiliser l’entrejeu. Mais l’effet de ce changement tactique se fait attendre.



Les Danois sont pressants. Moment choisi par les Diablotins pour faire parler leur réalisme. Openda et Theate combinent dans le rectangle adverse à la suite d’un corner, le sens du but du joueur de Vitesse fait le reste. La Belgique est devant (1-0, 38e). Comme par magie, tout est plus simple. Openda se heurte à Jørgensen (42e).



Solidaires dans les moments plus délicats, les jeunes belges maîtrisent mieux leur sujet deuxième période. Openda est toujours aussi remuant. Une tête de Warming donne quelques sueurs froides aux fans belges dans les dernières minutes. Mais le score n’évolue plus. Le quatre à la suite belge est acté et c’est bien là l’essentiel.



Les troupes de Mathijssen reprendront leur quête qualificative dans un mois avec un double affrontement contre la Turquie (12/11) et l’Écosse (16/11).