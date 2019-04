Euro U17 : Bob Browaeys dévoile une sélection de vingt Diablotins

#U17Euro | Goals | Elite Round Belgium Under-17 - 23/04/2019 26/03-01/04/2019, Hungary Elite Round UEFA Under-17 European Championship Na drie zeges op de eliteronde in Hongarije gaan onze U17 in mei naar het EK in Ierland. - Après trois victoires au tour élite en Hongrie, nos U17 disputeront l'EURO en Irlande au mois de mai. 26/03/2019, Belgium – Bosnia & Herzegovina (1-0) Belgium: Vandevoordt, Sardella, Hautekiet, Nizet (OUT 72’), Kana, George (OUT 86’), Engolo, De Wolf (OUT 93’), Doku, Siquet, Kalulika (OUT 86’) Subs: Lammens, Bahadir (IN 72’), Persyn, Landu (IN 93’), Al Dakhil, Asoma, Ait El Hadj (IN 86’), Idumbo-Mazumbo (IN 86’), Baeten. Goal: 14’ Engolo (1-0) 29/03/2019, Belgium – Norway (3-0) Belgium: Vandevoordt, Sardella, Hautekiet, Nizet, Kana (c), George (OUT 75’), Engolo (OUT 87’), De Wolf (OUT 86’), Doku (OUT 80’), Siquet, Kalulika (OUT 75’) Subs: Lammens, Bahadir, Persyn (IN 87’), Landu (IN 86’), Al Dakhil, Asoma, Ait El Hadj (IN 75’), Idumbo-Mazumbo (IN 75’), Baeten (IN 80’) Goals: 37’ Kalulika (1-0), 67’ Doku (2-0), 71’ Kalulika (3-0) 01/04/2019, Hungary – Belgium (2-4) Belgium: Lammens, Persyn, Landu (OUT 88’), Hautekiet (c), Bahadir, Asoma (OUT 67’) , Al Dakhil, Ait El Hadj, Idumbo-Mazumbo, Doku (OUT 76’), Baeten Subs: Vandevoordt, Sardella (IN 67’), Nizet, Kana (88’), George, Engolo (IN 76’), De Wolf (IN 76’), Siquet, Kalulika Goals: 11’ Szalay 1-0, 29’ Doku (pen) 1-1, 45’ Landu 1-2, 48’ Baeten 1-3, 56’ Doku (pen) 1-4, 85’ Kalmar 2-4 Video = technical filming (no tv footage) Follow us online! https://www.fb.com/BelgianFootball https://www.twitter.com/BelgianFootball https://www.instagram.com/BelgianFootball https://www.youtube.com/BelgianFootball