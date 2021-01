Euro en danger : Axel Witsel s'est sectionné le tendon d'Achille, il devra être opéré

Axel Witsel, devra passer sur le billard. Samedi soir, le Diable Rouge avait dû quitter la pelouse de Leipzig à la demi-heure de jeu soutenu par deux membres de son staff. L'Euro 2020 se présentant dans quelques mois, l'inquiétude grandit.

D'après nos informations, les résultats des examens médicaux révèlent une blessure grave. Le Diable Rouge s'est sectionné le tendon d'Achille et devra être opéré. Impossible à l'heure qu'il est de connaître la durée de son indisponibilité mais si la gravité de la blessure est confirmée, Witsel devrait passer plusieurs mois loin des terrains.

Dans l'entourage du milieu défensif, qui fêtera ses 32 ans ce mardi, on ne veut pas encore s'exprimer sur un possible forfait du Belge pour l'Euro. Axel Witsel devrait voir le médecin des Diables Rouges, Geert Declercq, dans les jours qui viennent. On devrait en savoir plus après cette visite.