Euro de A à Z : 2016, déprime galloise

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, " miss archives " de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

2016, super année. Pour la première fois depuis 1984, la Belgique se qualifie sur le terrain pour l’Euro, Nafi Thiam et Greg Van Avermaet triomphent aux JO de Rio, on découvre la série "Strangers Things" et le clapping des Islandais. 2016, année maudite. La musique est en deuil avec les disparitions de David Bowie, de George Michael et de Prince, et le sport avec celles de Johan Cruyff et de Mohamed Ali. Ah, et on a failli oublier: les Diables Rouges sont éliminés en quarts de finale par le Pays de Galles.