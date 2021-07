Euro de A à Z : 2008, "Yes we can"... bientôt

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

2008. Vainqueur de l’Euro qui se déroule en Autriche et en Suisse, l’Espagne et son tiki-taka entament leur règne sur le foot mondial. Notamment tenus en échec par le Kazakhstan (!), la Belgique ne s’est pas qualifiée, mais il y a de l’espoir : aux Jeux Olympiques de Pékin, les Diablotins, avec les jeunes Kompany, Vermaelen et Fellaini, atteignent les demi-finales du tournoi. Et en fin d’année, un certain Eden Hazard fête sa première sélection. La Belgique, c’est comme Obama, élu cette année-là : "Yes we can !" Enfin, bientôt…