Euro 2022 de futsal : Karim Bachar, "si on gagne en Finlande, on ne doit même pas calculer, on est à l’Euro"

La Belgique joue ce mardi à 17h10 le match de la qualification pour l’Euro de Fustal contre la Finlande. Une victoire et les Belges retrouveront une compétition à laquelle ils n’ont plus participé depuis 2014.

Ce mardi, la Belgique joue sa qualification à l’Euro de Futsal face à la Finlande. En cas de victoire d’une des deux équipes, elle sera qualifiée pour l’Euro car assurée de figurer dans les six meilleures deuxièmes. Avec un autre résultat, il faudra calculer : le match aller, le 28 janvier à Liège, s’étant soldé par un partage 3-3, un match nul 0-0, 1-1 ou 2-2 permettra à la Finlande de finir devant la Belgique. Un autre score de parité vaudra à la Belgique de terminer deuxième grâce à un plus grand nombre de buts marqués (18 à 17), alors que la différence de buts est identique (+1). Mais dans ce cas, il faudra regarder les autres groupes pour le classement des meilleurs deuxièmes.

Un match donc historique pour notre équipe nationale. Absente de la compétition depuis 2014, la Belgique organisait l’Euro, il faut remonter encore plus loin, 2009, pour voir une qualification acquise.

"Après cette victoire contre l’Italie, on a tout en main. Si on va gagner en Finlande, on ne doit même pas calculer. On est sûr d’être dans les six meilleurs deuxièmes. On est des gagnants. On veut gagner chaque match et quand tu joues en qualifications, si tu n’es pas qualifié, tu ne peux pas être satisfait. C'est ça que je dis au groupe. On doit tout faire pour faire un très bon match en Finlande. On ne peut pas avoir des regrets parce que on n'a pas tout donné, qu’on n'a pas travaillé l'un pour l'autre, qu'on n'était pas prêts. Mais si l'adversaire est plus fort que toi et que tu as tout fait, tu peux te regarder dans le miroir. Mais comme supporter, tu veux gagner chaque match", a déclaré à notre micro Karim Bachar, le sélectionneur national.

Cette qualification, elle a été rendue notamment possible par cet incroyable exploit de notre équipe contre l’Italie. "Incroyable, car pour les statistiques, ils n’avaient jamais perdu un match en qualifications pour les qualifications de Championnats d’Europe. l’Italie, c’est l’une des plus grandes formations de futsal au monde. C’est très bien d’avoir gagné. On a montré qu’on était capable de faire des bonnes choses, à savoir gagner même contre des grandes équipes. Mais on peut aussi perdre contre des plus petites, notamment contre le Monténégro. On ne doit pas penser à ça car ce sera un autre match. C’est une finale. Une finale pour aller au championnat d’Europe."